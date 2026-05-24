女優の有村架純（３３）が２４日、静岡・静岡東宝会館で俳優の磯村勇斗（３３）が実行委員会代表を務める「第１回しずおか映画祭」（２４日まで）でトークショーを行った。磯村とは２０１７年度前期のＮＨＫ連続テレビ小説「ひよっこ」、２２年の映画「前科者」（岸善幸監督）で共演し、気心が知れた間柄。運営スタッフとして奔走する磯村を見て「１０年くらい前から知っているので、感慨深い。磯村くんも大人になりましたね。