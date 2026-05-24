ABCテレビの大仁田美咲アナウンサーが24日、自身のインスタグラムを更新。驚異のジャンプ力を披露した。 【写真】どれだけ飛んでるの!?ポーズも美しいです 「#旅サラダ ありがとうございました」と出演番組の感謝を記し。「コレうまは #父母ヶ浜 が有名な香川県 三豊市」と担当コーナーで出かけた場所を紹介。「・ほりたてタケノコのお刺身＆天ぷら＆炊き込みご飯・うどんのようなモチモチ太麺の讃