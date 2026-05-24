明治安田J1百年構想リーグは全18試合を終えた明治安田J1百年構想リーグの第18節が5月22日から24日にかけて各地で行われた。EASTでは鹿島アントラーズ、WESTではヴィッセル神戸が首位に立ったなか、リーグ戦で得られる獲得賞金も確定した。2月から開幕した明治安田J1百年構想リーグも第18節を終えた。勝ち点1あたり200万円が得られる特別大会で、勝ち点45を獲得した鹿島が9000万円、同35を積み上げた神戸が7000万円を獲得したこ