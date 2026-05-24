大相撲5月場所は24日が千秋楽です。木曽郡上松町出身の御嶽海は大栄翔に敗れ、8勝7敗で今場所を終えました。23日に2場所連続の勝ち越しを決めている東前頭十四枚目、御嶽海。千秋楽の24日も勝って有終の美を飾りたいところでしたが、東前頭四枚目、大栄翔に突き落としで敗れました。今場所を8勝7敗で終えています。