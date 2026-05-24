【新華社済南5月24日】米カリフォルニア州出身のライアン・ノーマンさんは、中国のネットユーザーから親しみを込めて「雷哥（レイゴー＝雷兄貴）」と呼ばれている。山東省日照市に暮らして20年、地元女性と結婚し「外国人婿」になっただけでなく、配信者として地元の風土や人情を記録したショート動画を公開しフォロワー数は170万人を超えた。ノーマンさんは中国を「第2の故郷」と呼び、ここでずっと暮らしたいと話している。