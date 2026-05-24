24日の函館競輪2日目7R・S級一般が中止となった。発走直後に2番車の鈴木輝大（31＝東京・113期）が落車。負傷により出走不可能となり、公正かつ安全な競走の実施が困難と判断されたためレース中止となり、同Rの車券は全て返還となった。