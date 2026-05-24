サプライズ結婚発表から数日後、米マット最高峰で活躍する女子プロレスラーたちがプライベートで集結。豪華メンバーがおなじみのポーズで写真に収まるオフショットが話題となっている。【画像】日本人女子軍団、すっぴん姿で“あのポーズ”人気プロレスラーが団体の垣根を越えて集まるブラジリアン柔術のトレーニング施設「RUDOS」の公式Instagramが20日、恒例となっているトレーニングに訪れたレスラーたちとの集合写真を投稿