かつて、韓国の小学校の休み時間と言えば、日本と同じようにチャイムと共に子どもたちが一斉に校庭に飛び出し、走り回るのが日常だった。しかし今、そのような光景は「過去の思い出」になりつつある。ある調査では、休み時間を教室で過ごす児童が90％を上回ることが明らかになった。大人たちの身勝手な苦情と度を超した責任論が、子どもたちの居場所を奪っている実態が浮き彫りになっている。休み時間は「10人中9人が教室に」韓国