◇パ・リーグオリックス3―4西武（2026年5月24日ベルーナドーム）トンネルの出口が見つからない。オリックスのシーモアの連続打席無安打が32に伸びた。「7番一塁」で2試合ぶりにスタメンで起用されたものの、バットが火を噴くことはなかった。同点に追いついた6回、なお2死一、二塁で空振り三振に倒れるなど、4打数2安打2三振。打率は・169まで降下してしまっている。これまでも複数回にわたって面談の場を持つなど、