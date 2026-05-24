◇大相撲夏場所千秋楽（2026年5月24日両国国技館）人気業師の東前頭11枚目・宇良（33＝木瀬部屋）は結びで大関・霧島（30＝音羽山部屋）に押し倒しされ、10勝5敗で場所を終えた。立ち合い低く当たったが、大関に右で抱えられ、足も払われてバランスを崩し、左ののど輪で吹っ飛ばされた。今場所も、しなやかな身のこなしとスピード感あふれる取り口でファンを魅了した。終盤まで優勝争いに加わり、4場所ぶりの2ケタ10勝を