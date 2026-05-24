タレントの中川翔子が、24日までに自身のXを更新し、1994年に32歳で亡くなった父・中川勝彦さんの特別な映画が上映されると告知した。【写真】中川翔子の父・中川勝彦さんが主演、手塚治虫さん長男が監督した映画『SPh』の場面カット「父、中川勝彦が手塚眞監督が撮影した自主映画『SPh（エスフィ）』が特別にフィルムにて上映されます。40年以上前だそうです。知らなかった！わたしも観に行くつもりです。どうか、みなさま