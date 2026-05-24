知人女性のアパートからバッグを盗んだとして、窃盗罪に問われた富山県高岡市、ガソリンスタンド店員の男（２３）に対し、富山地裁（武藤明子裁判官）は１８日、拘禁刑１年、執行猶予３年（求刑・拘禁刑１年）の判決を言い渡した。判決によると、男は今年１月、富山市の知人女性のアパートからショルダーバッグ１個（時価約８万３０００円）を盗んだ。男は、元中日ドラゴンズの投手。２０２１年に入団したが、２４年に戦力外