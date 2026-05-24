俳優の木村文乃さんが5月24日、自身のインスタグラムを更新。第二子が誕生したことを報告しました。 【写真を見る】【 木村文乃 】第2子誕生を報告「賑やかで慌ただしく愛おしい日々を過ごしています」第1子妊娠報告時と同様の「赤ちゃんのはし置き」を添えた手料理写真を公開投稿では「この度、第二子が誕生しました。賑やかで慌ただしく愛おしい日々を過ごしています。」と綴っており、現在の生活の様子を伝えていま