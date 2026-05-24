◇学生アメフト交流戦「長浜ひょうたんボウル」関大20―17立命大（2026年5月24日平和堂HATOスタジアム）勝負どころは逃さない。第1Q、敵陣1ヤードからの関大オフェンス。QB土居翔和（2年）からハンドオフされたボールをTE勅使河原巧（1年）がエンドゾーンへ運ぶ。大学デビュー戦で決めた初TD。「みんながブロックしてくれて取れたTD。チームで奪ったものです」。殊勝な言葉で、メモリアルな瞬間を喜んだ。第1試合に上野