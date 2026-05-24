＜大相撲五月場所＞◇千秋楽◇24日◇東京・両国国技館【映像】若隆景に贈られた“巨大すぎる”副賞約4年ぶり25場所ぶり2度目の賜杯を抱いた小結・若隆景（荒汐）に贈られた“巨大すぎる”副賞にファン騒然。優勝の余韻に浸る土俵上に登場したビッグサイズの物体に「超デカい」「規格外過ぎる」などと驚きの声が続々と寄せられた。2横綱2大関の休場で大混戦となった五月場所。大関・霧島（音羽山）との優勝決定戦を制し、賜盃を