24日は全国的に日差しが少なめとなりましたが、関東では平年並みの気温に戻りました。そうした中、各地のイベントには多くの人が集まりました。グリルの上で焼かれる牛肉。千葉市の幕張で行われたのは、バーベキュー日本一を決めるイベント「JAPAN BBQ CHAMPIONSHIP 2026」です。予選を勝ち抜いた8チームの中から、味や見た目、調理の正確さを採点し、順位をつけます。会場には一般の来場者が食べられるキッチンカーも出店。列がで