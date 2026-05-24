歌手でタレント中川翔子（41）が24日、都内で、双子出産後初のコミックエッセー「しょこたんの子育てクエストママLV．1」（宝島社）の発売記念イベントを行った。25年9月末に双子の男児を出産。不妊治療や流産の経験、巨大化するおなかとの日常、帝王切開当日の緊張と覚悟、産後の育児まで自身の経験をユーモラスかつリアルに描き下ろした。出産当日もびっしり記しており「眠れない時に描いたんですけど、麻酔が効いてたとはいえ