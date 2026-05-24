とっても気持ちよさそうに撫でてもらうコーギーさん。撫でる手が離れると…撫でざるを得ない！？わざわざ起き上がってみせた『アピール方法』が話題になっているのです。 仕草のすべてが愛くるしい…！思わず胸がキュンとするその光景は記事執筆時点で321万回を超えて表示されており、5万件のいいねが寄せられることとなりました。 【動画：気持ちよさそうに撫でられる犬→手を離すと、『表情』が変わり