ドッグランで他の犬に吠えられ、必死に逃げていたワンコ。やっとのんびり過ごせると思ったら、ハプニングが発生して…！？投稿は記事執筆時点で8万7000回再生を突破し、「可愛すぎる」「笑っちゃった」といった声が寄せられています。 【動画：他の犬から逃げていたワンコ→池の近くまできた結果…おっちょこちょいすぎる『ハプニング』】 ドッグランで他の犬から逃げたら… TikTokアカウント「bob_frenchbulldog」に投稿