人気占術研究家マリィ・プリマヴェラの毎日占い。2026年5月25日の運勢を12星座別にランキング形式でお届け。気になるあなたの今日の運勢は？12位：おとめ座／乙女座（8月23日〜9月22日生まれ）うっかりミスが増えそう。鍵のかけ忘れには十分注意を。11位：おうし座／牡牛座（4月20日〜5月20日生まれ）インテリア雑貨や家庭用品を購入すると◎。近所の店を利用するのがおすすめ。10位：みずがめ座／水瓶座（1月20日〜2月18日生まれ