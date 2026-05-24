苫小牧市では、ファイターズ2軍誘致をきっかけとしたまちづくりのアイデアを学生らが発表するイベントが開かれました。苫小牧市できょう（２０２６年５月２４日）行われたイベントでは将来のまちづくりを担う学生らがファイターズ2軍誘致をきっかけとした 苫小牧の未来像や地域活性化のアイデアなどを発表しました。イベントには金澤市長も参加し、学生らの提案に熱心に耳を傾けていました。球団側は（２０２６年）6月