埼玉県物産観光協会は、埼玉バーチャル観光大使であるVTuber「春日部つくし」が車掌マイクで案内する臨時列車ツアー「車掌は春日部つくし！？ラベンダーの香りに誘われて臨時列車でGO！！」を2026年6月13日に開催。現在予約受付を行っている。6月13日〜28日の期間に埼玉県嵐山町「千年の苑ラベンダー園」で開催される「らんざんラベンダーまつり」に合わせ、東武鉄道「TJライナー」に、「春日部つくし」が描き下ろしたデザインの特