今週は、全国的に気温が高く、蒸し暑くなりそうです。25日から26日は、晴れる所が多いでしょう。ただ、九州では26日は雲が広がり、雨が降り出しそうです。27日は、前線や低気圧の影響で雨の範囲が広がり、西日本や東海で傘の出番になるでしょう。28日は、さらに雨の範囲が広がって、西日本から北日本の各地で雨が降る見込みです。非常に湿った空気が流れ込むため雨雲が発達し、激しい雨の降る所もありそうです。また、風も強まるで