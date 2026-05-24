岡山―C大阪前半、先制ゴールを決め駆け出すC大阪・横山＝JFEス明治安田J1百年構想リーグ最終節（24日・JFE晴れの国スタジアムほか＝4試合）西でC大阪が岡山に3―2で競り勝ち、勝ち点31とした。得失点差で名古屋をかわして2位。岡山は同26。G大阪は清水に2―1で逆転勝ちした。東で川崎は持山が3得点して水戸に3―1で快勝。横浜Mは東京Vに6―0と大勝した。