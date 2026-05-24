お笑いタレント狩野英孝（44）が24日放送の、フジテレビ系「かのサンド増刊号」に出演。オススメのダイエット方法を明かした。今回は「ふるさと凱旋SP」とし、25年に宮城県仙台市＆栗原市で行われたロケのVTRを見ながらお笑いコンビ、サンドウィッチマンの伊達みきお（51）富澤たけし（52）とともに語った。視聴者からのお便りコーナーで、「年齢が上がるにつれて痩せにくくなってきました。運動が苦手なので、楽しみながら効果の