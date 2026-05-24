新日本プロレスジュニアの祭典「ベスト・オブ・ザ・スーパージュニア（ＢＯＳＪ）」２４日京都大会のＡブロック公式戦で、ロビー・エックス（３１）がティタン（３５）から３勝目を挙げた。ともに「ＵｎｂｏｕｎｄＣｏ．（ＵＣ）」に所属する外国人選手同士による同門対決。ここまで５戦全勝とブロック単独首位を走るティタンに対し、ロビーは持ち前のアクロバティックな動きで翻弄する。シットダウン式パワーボムからのＸ