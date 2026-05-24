バスケットボールのりそなＢリーグのシーズン王者を決めるチャンピオンシップ（ＣＳ）決勝（２戦先勝方式）第２戦が２４日に横浜アリーナで行われ、悲願の初優勝へ快進撃を続ける長崎が常勝軍団の琉球に６６―６０と競り勝ち、対戦成績を１勝１敗として?逆王手?をかけた。日本代表の馬場雄大が１０得点、４リバウンドと躍動。激戦の中でチームメートを積極的に鼓舞して、精神的支柱としても見事な役割を果たした。応援スタン