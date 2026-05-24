明治安田Ｊ１百年構想リーグ第１８節（２４日）、東京Ｖが横浜Ｍ戦（味スタ）に０―６と歴史的な大敗を喫した。エースＦＷ染野唯月が明かした敗因とは――。１９９３年のＪリーグ元年でオープニングマッチとなった名門同士の?伝統の一戦?。熱戦が期待されたが、まさかの一方的な展開となった。城福監督率いる東京Ｖは前半２５分、相手ペナルティーエリア付近で得たＦＫからカウンターを浴びて先制を許す。同３６分にも相手の