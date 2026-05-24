☆突然の引退ダヤン・ビシエドが突然の引退を決意した。中日に入団し、18年には首位打者と最多安打のタイトルを奪取。安定した打撃だけでなく、ファーストとしての守備も卓越しており、20年と21年と連続してゴールデングラブ賞も受賞するなど、攻守に渡りチームに貢献したダヤン・ビシエド。しかし立浪和義監督就任後は出場機会が減少し24年に契約を解除された。そんなビシエドに白羽の矢を立てたのがDeNAだった。昨年シーズ