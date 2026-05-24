巨人のドラフト１位・竹丸和幸投手（２４）が２４日の阪神戦（東京ドーム）に先発登板し、６回８安打４失点で今季３敗目（５勝）。阪神の同じくドラフト１位ルーキー・立石正広内野手（２２）との初対決では、プロ初ホームランを許してしまった。竹丸と立石による両軍自慢の?ドラ１対決?がついに実現。竹丸は第１打席を右飛、第２打席を二ゴロで打ち取った。しかし５回、期待を背負う若虎が牙をむく。二死一塁から３球目、外角