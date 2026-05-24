贅沢しているわけではないのに、気づいたらお金が減っている。その結果、思うように貯蓄ができない……。このような悩みを抱えている人もいるのではないでしょうか。「お金が貯められないのは収入が少ないせい」と思いがちですが、実は、収入よりも”お金の扱い方”に問題がある場合も多いものです。本稿では、お金が貯められない人の共通点や、支出を抑えて上手に貯蓄する方法を解説します。ぜひ参考にして、今日から日々の生活に