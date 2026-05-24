5月24日に行われたWIN5は459票的中で、127万1050円の払戻しとなった。東京競馬場で行われた牝馬クラシック第2戦・オークス（G1・芝2400m）は、今村聖奈騎乗のジュウリョクピエロが勝利して、JRA女性騎手としてクラシック初騎乗初制覇＆G1初制覇の快挙を成し遂げた。【オークス】史上初の快挙！今村聖奈がクラシック初騎乗V…ジュウリョクピエロで歴史的差し切り459票的中1レース目京都10R高瀬川Sアンズアメ単勝2番人気2レース