ガールズグループAFTERSCHOOL出身の女優イ・ジュヨンが、整形をしていないと明かした。去る5月23日、韓国で放送されたMBCのバラエティ番組『全知的おせっかい視点』には、イ・ジュヨンとガールズグループ宇宙少女のダヨンが出演した。【写真】G-DRAGONとイ・ジュヨン、熱愛の「決定的証拠」イ・ジュヨンは朝からカップラーメンを取り出した。カップラーメンを砕いていた彼女は、後悔しないようにスープは飲まず、麺にラーメンの粉