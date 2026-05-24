◆パ・リーグソフトバンク７―６日本ハム（２４日・みずほＰａｙＰａｙ）日本ハムはソフトバンクに逆転負けで球団ワーストを更新するソフトバンクに開幕８連敗の屈辱となった。新庄監督の通算３００勝に王手をかけて福岡に乗り込んだが、３タテで返り討ちにあった。試合後の新庄監督は、３連戦で３９安打２８失点と打ち込まれた投手陣を一番に言及し、「２８点も取られたら勝てん。２９点取らないと。しっかりちょっと整備し