◆女子プロゴルフツアーブリヂストンレディス最終日（２４日、千葉・袖ケ浦ＣＣ袖ケ浦Ｃ＝６７３２ヤード、パー７２）最終ラウンドが行われ、米ツアーを主戦場とする古江彩佳（富士通）は１３位で出て４バーディー、ボギーなしの６８をマークし、通算５アンダーで５位に入った。１０番で４メートル、１２番で３メートルを沈め、１６番は６０センチのベタピン、１７番は７メートルをねじ込んで後半に４バーディーを量産。サ