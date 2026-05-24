◆東京六大学野球春季リーグ戦第７週第２日▽明大３―２法大（２４日・神宮）明大が法大との接戦を制して連勝し、勝ち点を奪取。春のリーグ戦を９勝３敗、勝ち点４で終えた。打線は２―２で迎えた８回。先頭の３番・榊原七斗（４年＝報徳学園）が中前安打で出塁すると、５番・光弘帆高（４年＝履正社）も中前安打を放ち一、三塁とチャンスを拡大。続く６番・為永皓（１年＝横浜）が死球で満塁とし、７番・福原聖矢（４年＝東海大