Ｊ１百年構想リーグの地域リーグラウンドが２４日終了し、５月３０、３１日及び６月６日に実施されるプレーオフラウンドの対戦カード、日程が決まった。東の１位は鹿島、西の１位は神戸で、特別大会のタイトルを懸けて戦う。東西各地区の同順位同士が対戦する。◆プレーオフラウンド対戦カード▼西１位―東１位（５月３０日、６月６日）神戸―鹿島▼西２位―東２位Ｃ大阪―ＦＣ東京（５月３０日、６月６日）▼西３位―東３位名