◆ＪＥＲＡセ・リーグ中日３―５広島（バンテリンドーム）中日・高橋宏斗投手は６回に一挙５点を失い、リーグ最多の６敗目を喫した。５回まで４度の３者凡退で２安打無失点。好投から一気に崩れた。菊池に２ランを浴びると、さらに２死から坂倉に右翼線二塁打。連続四球で満塁を招き、持丸に走者一掃の二塁打を浴びて降板した。「いくら序盤が良くても、あれだけ大量点を取られたら。後味がすごく悪いです」と猛反省。チーム