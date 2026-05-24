◆明治安田Ｊ１百年構想リーグ・西▽第１８節清水１―２Ｇ大阪（２４日・ＭＵＦＧ国立）“聖地・国立”で行われた一戦でホームの清水は、ＡＣＬ２優勝後初試合となったＧ大阪に逆転負けを喫した。前半１５分すぎ、ＭＦ宇野禅斗がファウルを受けた際に足首を痛め、負傷交代のアクシデントに見舞われた。清水は０―０の後半１３分、右ＤＦ吉田豊が上げたクロスに、宇野に代わり入ったＭＦ弓場将輝が頭で合わせ先制ゴールを奪