「ファーム・西地区、阪神７−４オリックス」（２４日、日鉄鋼板ＳＧＬスタジアム尼崎）阪神は打線がつながり快勝。２点を追う三回２死一塁から怒濤（どとう）の５連打で鮮やかに逆転した。その５連打の最後を締めくくる左前適時打を放った小野寺暖外野手（２８）は３安打の固め打ち。中堅守備でも五回２死一塁からダイビングキャッチを決め、ピンチの芽を事前につんだ。また、先発の今朝丸裕喜投手（１９）は６回４安打３