【ニューヨーク＝木瀬武】米ニュースサイト・ポリティコは２２日、ソフトバンクグループ（ＳＢＧ）が、トランプ米大統領の公文書や写真などを収蔵する「大統領図書館」と関連財団に５０００万ドル（約８０億円）を寄付したと報じた。ＳＢＧの孫正義会長兼社長はトランプ政権と近く、関係強化の一環とみられる。事情に詳しい関係者の話として伝えた。大統領図書館は、トランプ氏の邸宅がある南部フロリダ州に建設される計画で、