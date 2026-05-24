◇レスリング明治杯全日本選抜選手権最終日（2026年5月24日東京・駒沢体育館）女子フリースタイル62キロ級決勝で、24年パリ五輪68キロ級3位の尾崎野乃香が25年世界選手権59キロ級王者の尾西桜（日体大）を2―1で破って優勝し、9月開幕の愛知・名古屋アジア大会、10月開幕の世界選手権（アスタナ）の出場権を獲得した。決勝は「対策されていると感じた」と緊張感あふれる組み手争いが続いたが、第1ピリオドに相手の背後を取