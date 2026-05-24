バレーボール男子日本代表でＳＶリーグ・名古屋のの宮浦健人（２７）が２４日、自身の公式Ｘ（旧ツイッター）を更新。「私事ではございますが、この度結婚いたしましたことをご報告させていただきます」などと記し、結婚を報告した。宮浦は１９９０年２月２２日、熊本県出身。鎮西−早大を経てジェイテクトに入団。日本代表入りした。２２年からはポーランドやフランスのリーグでプレー。ジェイテクトを経て昨年６月に名古屋に