俳優小泉孝太郎（47）が23日放送のフジテレビ系「指原千夏」に出演。結婚したら「してみたいこと」を具体的に例を示した。番組では、若槻千夏が、過去の対談をきっかけに、小泉の結婚する相手を“勝手に”見つけたいという願望を持っていると紹介。若槻は「なんかこだわりあります？年齢とか」と結婚相手の年齢について尋ねた。小泉は「正直、年下の方の方がいいですね」と返答した。指原は「お洋服はどうですか。服で言い悪い、決