陸上自衛隊唯一の機甲師団として知られる第7師団（東千歳駐屯地）にて、胸が熱くなるようなニュースが発表されました。過酷を極める「部隊格闘指導官養成訓練」を完遂し、新たに女性の格闘指導官が誕生したのです。【写真】「なんて頼もしい」陸上自衛隊第７師団に誕生した女性の格闘指導官「部隊格闘指導官養成訓練」では、実戦を想定した攻防訓練を重ね、技術と精神力を極限まで磨き上げます。隊員たちは部隊の近接戦闘力を支え