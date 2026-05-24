5月4日、広島県の呉基地で、海上自衛隊・練習艦「かしま」、「やまぎり」が母港の呉を後にしました。これから約半年間にわたる、近海および遠洋練習航海の始まりです。出港に際し、公式X（@Jmsdf_tshq）が投稿した約2分間の動画が、いま多くの人の心を揺さぶっています。【動画】「後ろ髪引かれても」泣く子どもたちと笑顔で別れる海上自衛隊の隊員たち「後ろ髪引かれても前へ」 2分間に凝縮された愛動画に映し出されているのは、