新たなエブリイとは2026年3月9日、スズキは軽商用バッテリーEV（電気自動車）の新型「eエブリイ」を発表しました。EVならではの静粛性や走行性能に注目が集まるなか、販売店ではどのような反響があるのでしょうか。【画像】スズキ「エブリイ」を画像で見る（43枚）1964年に登場した「キャリイバン」をルーツに持つエブリイは、1982年のマイナーチェンジで現在の名称となりました。以来、物流や現場作業を支える軽バンとして