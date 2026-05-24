私はマユミ。シュンの運動会、ルール無視のキラトくんママが犬を連れてあらわれました。「うちの子は賢いから」と屁理屈を並べ、禁止されているペット同伴を正当化する姿に呆れ果ててしまいました。さらにキラトくんパパの水筒からは、ぷんぷんとお酒の臭いまで……。公共の場で非常識を貫くふたりをどれだけ注意しても、「お固い」と笑い飛ばされる始末。何度指摘してもどこ吹く風で、せっかくの運動会が台無しです。キラトくんが