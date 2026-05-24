赤ちゃんのいる家庭にとって欠かせないもの……それはオムツ！とくに月齢が低いうちは、たくさん使いますよね。今回はそんな「オムツ」をめぐる親戚付き合いのお話。サイズアウトして余ったものを義姉へ渡そうとしたところ、なぜかトラブルとなってしまい……！？第16話前向きに検討するよ【編集部コメント】夫であるソウイチさんも、マイコさんの兄・スバルさんにはたくさんの恩を感じているようです。そもそもマイコさんと結