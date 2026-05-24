世界遺産のある伊勢崎市と富岡市の交流を深めようと、民間のオーケストラと合唱団が富岡製糸場で演奏会を開きました。 富岡製糸場の西置繭所で開かれたこのコンサートは、世界遺産「富岡製糸場と絹産業遺産群」がある富岡市と伊勢崎市の青少年の交流を深めようと開かれたものです。 演奏を披露した伊勢崎ジュニアオーケストラは１９９８年に設立され、普段は、市内の小中学生が群馬交響楽団の演奏家などの指